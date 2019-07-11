بالوثيقة.. تخصيص 112 مليار دينار لمشروع مجاري واسط

2019/07/11 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – واسط

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، عن تخصيص مبلغ قدرة 112 مليار دينار لمشروع مجاري الجانب الايمن لمدينة الكوت.





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