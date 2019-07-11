الحلبوسي يؤكد خلال استقباله وزير الداخلية ضرورة حسم ملف إعادة الملاكات في المحافظات المحررة

2019/07/11 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، في لقاءات منفصلة كلًّا من وزير الداخلية ياسين الياسري، ورئيس لجنة التعويضات المركزية القاضي حميد نوري، والمشرف على مشاريع صلاح الدين في صندوق الإعمار المهندس سيف سمير، ومدير القسم الهندسي المهندس محمد المسعودي، ومدير عام الماء في وزارة الإسكان والإعمار محمود عبد الصاحب.

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