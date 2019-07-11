المجلس العسكري السوداني يعلن احباط محاولة انقلاب

2019/07/11 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، إحباط محاولة انقلاب من قبل عدد من الضباط.

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