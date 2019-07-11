الحلبوسي يبحث مع وزير الداخلية الواقع الأمني في المدن المحررة

2019/07/11 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الداخلية ياسين الياسري الواقع الأمني في المدن المحررة.وذكر بيان لمكتبه، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه” جرى خلال اللقاء بحضور رئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين ومحافظها وقائد الشرطة – الواقع الأمني في المدن المحررة، والمشكلات والمعوقات التي تواجهها صلاح الدين، فضلا […]

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