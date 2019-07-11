2019/07/11 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، اليوم ، لجنة الأمن والدفاع النيابية في اطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظات كافة ، الى جانب تطورات العملية العسكرية ( ارادة النصر ) التي تنفذها القوات العراقية بنجاح للقضاء على بقايا داعش....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اجتماعها مع عبد المهدي.. الأمن النيابية تعلن تأييدها لعمليات إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اجتماعها مع عبد المهدي.. الأمن النيابية تعلن تأييدها لعمليات إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).