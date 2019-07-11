بالصورة .. أهالي الدولعي في بغداد يتبرأون من الأشخاص الذين هتفوا لصدام حسين بعد ازالة تجاوزاتهم

2019/07/11 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رفع أهالي منطقة الدولعي في بغداد لافتة يتبرأون فيها من الأشخاص الذين هتفوا لصدام حسين بعد ازالة تجاوزاتهم.

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