2019/07/12 | 00:08

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القبض على عصابة سرقة بعد تنفيذ سرقتهم بوقت قياسي في كربلاء

مكافحة اجرام كربلاء تحكم قبضتها على عصابة سرقة قوامها أربعة افراد

وتضبط جميع المسروقات بوقت قياسي تمكنت مفارز مكافحة إجرام كربلاء من إحكام قبضتها على عصابة

سرقة مكونة من أربعة اشخاص بعد سرقتهم دار احد المواطنين في قضاء

الهندية شرقي المدينة المقدسة وضبط جميع المسروقات خلال 24 ساعة من

تنفيذهم الجريمة ،وذكر بيان لاعلام شرطة كربلاء: استخبر قسم مكافحة الاجرام في كربلاء

المقدسة بوجود حادث سرقة لدار في منطقة الحي العسكري داخل قضاء

الهندية على الفور انتقلت المفرزة الى محل الحادث واجرت المسح

الميداني الشامل لمسرح الجريمة مع جمع المعلومات والتفاصيل الكاملة عن

الحادث، ولاهمية الموضوع كونه وقع على ممتلكات وحقوق المواطنين وجه قائد

شرطة المحافظة اللواء احمد علي زويني، بتشكيل فريق عمل برئاسة العميد

الحقوقي صباح سهيل عبد الله مدير مكافحة اجرام كربلاء وثلة من الضباط

والمنتسبين لمعرفة تلك العصابة حيث اثمرت الجهود وبوقت قياسي خلال ٢٤

ساعة فقط من القاء القبض على جميع أفراد العصابة، هذا وقد تم ضبط جميع المسروقات التي كانت بحوزتهم وهي عبارة عن مبلغ

من المال قدره ثلاثمائة الف دينار عراقي ومسدس نوع CZ مع مخزن مسدس

وعتاد حي من نفس النوع وبندقية كلاشنكوف نصف اخمص ومخازن عدد ثلاثة

وعتادحي من نوعها ومخشلات ذهبية عبارة عن (زوج محابس وقلادة وزوج

اقراط وإسوار وحلقة ذهب) صدقت أقوالهم بالاعتراف قضائياً كما اجري كشف الدلالة وجاء

مطابقاً لاعترافاتهم الابتدائية والقضائية وقرر السيد قاضي التحقيق

توقيفهم وفق أحكام مادة السرقة 443 من قانون العقوبات العراقي

وإحالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزائهم العادل ...

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