الجزائر تقصي كوت ديفوار بسيناريو دراماتيكي

2019/07/12 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد مباراة ماراثونية، حصد منتخب الجزائر بطاقة التأهل إلى نصف نهائي

بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب عبور عقبة كوت ديفوار بضربات الترجيح

بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، بإستاد السويس الجديد في

دور الثمانية.

تقدم منتخب الجزائر بهدف سفيان فيجولي في الدقيقة 20 وتعادل منتخب كوت

ديفوار بهدف جوناثان كودجيا في الدقيقة 62، وأضاع بغداد بونجاح ضربة

جزاء في الدقيقة 48 للجزائر.

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