تونس تتاهل الى المربع الذهبي بعد الفوز على مدغشقر

2019/07/12 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

تاهل المنتخب التونسي الى المربع الذهبي بعد الفوز على منتخب مدعشقر اليوم الخميس، بثلاثية نظيفه في مبارة الربع نهائي لبطولة الامم الافريقية .

تقدمت تونس بالهدف الاول بواسطة اللاعب فرجاني ساسي في الدقيقة 52 وسجل يوسف المساكني الهدف الثاني بالدقيقة 60 ، وفي الوقت البدل الضائع احرز نعيم سليتي الهدف الثالث ، للتاهل تونس الى المربع الذهبي لتلاقي المنتخب السنغالي يوم الاحد القادم .

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