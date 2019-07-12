دعوا الایزیديين يستذكرون اوجاعهم بدون تسیس

2019/07/12 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكرم ابو كوسرت لا يخفی علی احد باننا نقترب من ابشع كارثة ضد الانسانية في العصر الحديث، حدث فيها جرائم یندی لها الجبين، قتل، اغتصاب، تهجير، خطف، سرقة،مقابر جماعية ونزوح كان ذلك في 3_8_2014 في قلب ایزیدخان النابض شنگال.ونحن نقترب من السنة الخامسة لهذه الابادة الجماعية بحق الایزیديين ،كانت وللاسف الانسانية في الانعاش، اذانها …

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