بالصور: خريجو كلية الادارة والاقتصاد في كربلاء يطالبون بتقدير اختصاصهم وتعينهم بصورة مركزية

2019/07/12 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من خريجي كليات الادارة والاقتصاد في كربلاء المقدسة اليوم الخميس احتجاجا على العمالة الاجنبية وللمطالبة بالتعيين المركزي والقضاء على البطالة في صفوف الخريجين و اعطاء حصة كبيرة من تعينات مصفى كربلاء لخريجين الادارة والاقتصاد.وبين المتظاهرون ان هذه التظاهرة للتعبير عن الظلم الذي لحق بنا من الحكومة العراقية والمطالبة بحقوق الخريجين في التعيين والنزول الى ميدان العمل لخدمة البلد والمحافظة و تطبيق القانون في القطاع الخاص الذي غاب عنه التطبيق لسنوات التخصص الوظيفي وعدم اعطاء الفرصة لتعين الغير في اقسام الادارة والحسابات والتدقيق..الخ.

كما عبروا عن استيائهم عن غزو العمالة الاجنبية للمحافظة على حساب الاف الخريجين من حملة الشهادات في المشاريع العملاقة مثل مصفى كربلاء ومشروع المستشفى التركي ومشروع مطار كربلاء فيما الاحق بالعمل في هذه المشاريع ابناء المحافظة الذين يعانون من البطالة.

من جانبه بين نقيب المحاسبين والمدققين فرع كربلاء (رافل فيصل الحلاوي) مساندة النقابة للمطالب التي حملها المتظاهرون من خريجي كلية الادارة والاقتصاد وتقديم الدورات والورش لتأهيل الخريجين بالتعاون مع غرفة تجارة كربلاء وغرفة صناعة كربلاء لتوظيف اكبر عدد ممكن من الخريجين.

اسامة الخفاجي

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