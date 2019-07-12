بالصور: خريجو كلية الادارة والاقتصاد في كربلاء يطالبون بتقدير اختصاصهم وتعينهم بصورة مركزية

كما عبروا عن استيائهم عن غزو العمالة الاجنبية للمحافظة على حساب الاف الخريجين من حملة الشهادات في المشاريع العملاقة مثل مصفى كربلاء ومشروع المستشفى التركي ومشروع مطار كربلاء فيما الاحق بالعمل في هذه المشاريع ابناء المحافظة الذين يعانون من البطالة.
من جانبه بين نقيب المحاسبين والمدققين فرع كربلاء (رافل فيصل الحلاوي) مساندة النقابة للمطالب التي حملها المتظاهرون من خريجي كلية الادارة والاقتصاد وتقديم الدورات والورش لتأهيل الخريجين بالتعاون مع غرفة تجارة كربلاء وغرفة صناعة كربلاء لتوظيف اكبر عدد ممكن من الخريجين.
اسامة الخفاجي
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