الاتصالات السورية تتحدث عن حجب الواتساب

2019/07/12 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

كشف مدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات أيمن حموية عن عدم وجود نية لحجب تطبيقات الدردشة أو إلغاء المكالمات الصوتية والفيديو،

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