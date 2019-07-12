الاطاحة بشبكة تتاجر في المخدارت ببابل

2019/07/12 | 00:18

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العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على شبكة تتاجر بالمخدرات في محافظة بابل.

وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن، في بيان تلقت "العهد نيوز"، اليوم الجمعة،

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