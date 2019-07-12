2019/07/12 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعزي عوائل وذوي الضحايا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني: تفجيرات كوردستان سوريا تثبت أن الإرهاب مازال يشكل خطراً حقيقياً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني: تفجيرات كوردستان سوريا تثبت أن الإرهاب مازال يشكل خطراً حقيقياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).