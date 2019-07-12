شرطة كربلاء تقبض على عصابة بعد 24 ساعة من سرقتها احدى الشركات

2019/07/12 | 00:27

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بغداد اليوم - بغداد

القت شرطة محافظة كربلاء، الجمعة، القبض على عصابة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من احدى الشركات بعد 24 ساعة.

وقالت القيادة في بيان، انه "بمتابعة حثيثة وشخصية من قبل اللواء أحمد علي زويني، قائد شرطة كربلاء المقدسة وبجهود كبيرة ومتميزة من قبل مفارز مكافحة الاجرام تم القاء القبض في اقل من 24 ساعة على عصابة مكونة من شخصين".

واضافت انهما "قاما بالدخول الى احدى الشركات والاستحواذ على قاصة الشركة وسرقة المبالغ والمجوهرات الذهبية التي كانت داخلها والبالغة 37 مليون دينار عراقي مع المصوغات وضبطها وفق محاضر اصولية".

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وقال غياث سورجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)

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