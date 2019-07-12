2019/07/12 | 00:39

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فتح باب التقديم للمشاركة في مهرجان العراق الوطني للمسرح

فتحت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الخميس، باب التقديم للمشاركة

في مهرجان العراق الوطني للمسرح.

واعلنت النقابة في بيان ان "نقابة الفنانين العراقيين والهيئة

العربية للمسرح وبدعم من وزارة الثقافة العراقية عن تفتح باب

التقديم للمشاركة في الدورة الاولى مهرجان العراق الوطني

للمسرح"،مضيفا ان "التقديم متاح لغاية 31 / 7 / 2019".

واضافت النقابة انه "يمكت التقديم من خلال البريد الالكتروني

للنقابة info@ias.org.iq".

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