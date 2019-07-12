2019/07/12 | 00:39

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تونس تنهي مغامرة مدغشقر في طريقها لنصف النهائي

تأهل المنتخب التونسي، مساء اليوم الخميس، إلى نصف نهائي كأس أمم

أفريقيا "مصر 2019" بعد الفوز على مدغشقر بثلاثية نظيفة، في اللقاء

الذي جمعهما على ملعب السلام في دور الثمانية.سجل ثلاثية تونس، فرجاني ساس ويوسف المساكني ونعيم السليتي، في

الدقائق 52 و60 و93، ليجدد النسور العهد مع المربع الذهبي للمسابقة

الأفريقية بعد 15 سنة كاملة.

وسيواجه منتخب تونس في نصف النهائي يوم الأحد القادم، المنتخب

السنغالي.

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