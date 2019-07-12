القبض على مبتز الكتروني في بغداد

2019/07/12 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اعتقال شخص بتهمة الابتزاز الالكتروني وسط العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" أنه "اثناء تجوال رئيس خفر النجدة

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