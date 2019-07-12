غذاء يحمي الذكور من السرطان تعرف عليه

2019/07/12 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

كشف خبراء أنه لا يوجد أي عوامل خطر معروفة لسرطان الخصية لدى الذكور، الذي يبدأ عندما تخرج الخلايا عن السيطرة.

وتتكون الخصيتان من

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