اعتقال شخص بتهمة الابتزاز الالكتروني وسط بغداد

2019/07/12 | 00:59

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة (12 تموز 2019)، اعتقال شخص بتهمة الابتزاز الالكتروني وسط العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اثناء تجوال رئيس خفر النجدة استنجدت به مواطنة قرب تقاطع الجادرية مدعية قيام شخص (معرف من قبلها) بابتزازها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يطلب عدم نشر صورها مقابل مبلغ مالي".واضافت أنه "تم على الفور مناداة السيطرة المركزية وتم القبض على الشخص وتسليمه الى جهات الاختصاص".

بغداد اليوم - بغداد

القت شرطة محافظة كربلاء، الجمعة، القبض على عصابة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من احدى الشركات بعد 24 ساعة.

وقالت القيادة في بيان، انه "بمتابعة حثيثة وشخصية من قبل اللواء أحمد علي زويني، قائد شرطة كربلاء الم

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (11 تموز 2019)، القبض على اربعة من تجار المخدرات في محافظة بابل، بحوزتهم 5 كغم من مادة الكريستال المخدرة.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بإشراف مباش

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، الخميس، رئيس الوزراء بأرسال قوات عسكرية اضافية الى البصرة وصرف مخصصات الخطورة للقوات الأمنية.

وقال المكتب الاعلامي للزيادي في بيان، ان "اجتماعا مشت

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