نجم فرنسا قريبا مع النادي الكتلوني

2019/07/12 | 01:20

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بات مهاجم منتخب فرنسا أنتوان غريزمان على مشارف اتمام عملية انتقاله إلى برشلونة الإسباني كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية وصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وبحسب

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