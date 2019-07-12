الذهب يهبط بعد قفزة لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة

2019/07/12 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

هبطت أسعار الذهب لتمحو مكاسب سجلتها في وقت سابق من الجلسة، بعد بيانات أقوى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

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