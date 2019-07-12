حكومة ديالى المحلية تتخذ قرار مهم ينقذ 70 الف طالب

2019/07/12 | 01:51

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العهد نيوز – ديالى

أعلنت لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى، بان عام 2019 سيشهد اكبر حملة لبناء المدارس في تاريخ المحافظة.

وقال نائب رئيس لجنة التربية

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