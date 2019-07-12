ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب المهاجرين في السواحل التونسية

2019/07/12 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن الهلال الأحمر التونسي إن عدد ضحايا قارب المهاجرين الذي غرق في الأسبوع الماضي قبالة سواحل تونس، ارتفع إلى 58، بعد انتشال

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