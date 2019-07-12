دراسة: الضوء الازرق يتسبب بتسوس الاسنان والسكري

2019/07/12 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

توصلت دراسة فرنسية هولندية حديثة إلى أن التعرض مدة ساعة يومياً لضوء للشاشات الإلكترونية الأزرق ليلاً، يزيد الرغبة في تناول الحلويات، والسكريات،

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