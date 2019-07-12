2019/07/12 | 02:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – متابعة
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توصلت دراسة فرنسية هولندية حديثة إلى أن التعرض مدة ساعة يومياً لضوء للشاشات الإلكترونية الأزرق ليلاً، يزيد الرغبة في تناول الحلويات، والسكريات،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الضوء الازرق يتسبب بتسوس الاسنان والسكري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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