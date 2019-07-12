2019/07/12 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسكن قلبي

فضيلة مرتضى

فمك الهادئ العاتب

فجر الدمع في قلبي

ماأشعرني بالحزن أنك_

لاتعلم _

أنك تسكن قلبي

تنام على سرير شغافه

وأنت من أحيا_

واحته

وأقرب لاجئ الى دفئه_

الى حرارة دمه

ياكل كوني

لو تعلم كم شجاني

وهز كياني

ودك أركان خيمة أحزاني

حين تطاولت على نهر حناني

×

ياحلم روحي_

أنت كنور الفجر

خذلت ظلام ليلي

يوم جمعنا الله

فوق سفح رحمته

في ليلة إنتظار العيد

وأكتمال القمر

سألت الله أن يرزقني بك

بعدها وبعد إنتظار ..أشهر

كان اللقاء

فهمت بأن الله

أجاب الدعاء

في بحر العطاء

كنت أعرف أن ربي

رئيف

عطوف

كثير السخاء

×

كنت تفهم تعابير وجهي

وأفهم تعابير وجهك

تطل على قلبي

أطل على قلبك

كملائكة الأنوار

تنير سمائي

في طرقات الغربة_

أحتويتك

بصدر السماء_

بصمت دعائي_

أينما تذهب يرافقك

من خبث الأقدار يجنبك

×

أيها العاتب

خلف ستار الفراق

لم أزل صامدة أمام العثرات

ولم أزل أنا رهينة _

لبستان الوفاء

وأنت لازلت تسكن قلبي

وأنت راحتي وعذابي

شوقي اليك_

شلال جبل لاينضب

حياتي دونك موحش كالقفر

لم سلمت قلبك _

الى ذئاب البشر؟

أنا من سميتك قبل أن تولد

سيرافقني في حياتي

أسمك

وحتى بعد فنائي

لأنه أول من حملتها

يرف صداه على شفتي

وكلما طرق سمعي

يخاصمني نومي

وعلى ثغري فيض سعادة

لأنه ملتصق بحاضري_

ومستقبلي

مهما أبتعدت الأسم كالصمغ

ملتصق بأسمي

يامن كنت هرمي

كيف ترتاب بحبي_

يانظري

في الماضي والحاضر والمستقبل

تسكن قلبي

×

أنت تجهل صمتي

لأنك لاتفهمني

لاتفهم ماذا تعني لي

الى الآن لاتدرك أنك_

في الحياة لأنك_

بذرة مني

فانا قصة طرحها الله

فوق الأرض

لأنشر ظلي

لأظلل عليك

من الشقاء أحميك

وتنام وتحبو بصدري

ياظلي

لو رأيت بعينيك العتب

تمر دهور وهمس عتابك

يؤرقني

×

لاتقل _

أمرك لايهمني

لأنك وجود وكائن

لاينسى روائح دمي

يتعطش روحك

للقاء حضني

اللقاء الذي منه حرمتني

يسألونني:

لم هذا الذي_

تبذلين له جواهر عشقك

لايرق ولاينثني

لكن صوتآ ناعمآ

يخررج من أعماق شعوري

يستفزني

يحزنني

لأنني لاأخجل من مشاعري

لأنك قطعة معدن من معدني

ولأنك تسكن قلبي

وفراشك في دمي

ولأنك لاتزال

من أنفاسي تغتني

ولأنك أطيب إنسان

وأرق كيان

وعيبك أنك لاتفهمني

جرفك تيار صاخب خبيث

أبعدك عني

رغم كل الموانع والسدود

أراك في سماء أفقي

كوكب الى مساره ينتمي

عائد يومآ الى نقاوة حضني

ستضع رأسك فوق رأس حلمي

لأنك ستكون بأمس الحاجة

الى بستان رحمي

قد نسيت ظلك وهو يسكن

قلبي

وتجاهلت بأنك قطعة مني

ستنسى ياروحي معنى الحذر

لأن قلبي حصانة من شرور_

الخطر

تذكر بان ريح الفراق

أحمق ذليل ليس فية

حلاوة المعشر

عود بلهفة الأنتظار

وعلى لقائي لاتتكبر

أنا الشجرة

وأنت غصنها الأخضر

ظلك في حضن قلبي

يسكن ولا يذبل

4/07/2019

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