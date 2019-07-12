الفرفار العياشي - لا تتعبوا انفسكم السعادة ليست هنا

2019/07/12 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي الكل يريد ان يكون سعيدا , الامر عادي لانها غاية الوجود الانساني.لكن ما هي السعادة و اين تقيم و ما تكلفة الوصول اليها ؟؟؟ربما الامر يصبح اكثر تعقيدا لو تجاوزنا التفكير البسيط في المفهوم , طرحنا السؤال حول ما السعادة بصيغة مغايرة : ما ذا يخفي هذا المفهوم?المعرفة دائما هي محاولة كشف المستور و ليست وصفا للظاهر و المظاهر , محاولة حصر دلالات المفهوم في البعد المادي و الاستهلاكي هو تصور قاصر,......

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