جواد بولس - غصّات، القائمة المشتركة وذكرى توفيق زياد

2019/07/12 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس غصّات: القائمة المشتركة وذكرى توفيق زيادجواد بولس المشتركةأُصبنا بنوبة فرح كبيرة عندما فشل بنيامين نتنياهو بتركيب حكومته، وإضطراره إلى حل الكنيست المولودة حديثًا والاعلان عن جولة انتخابات ثانية ستجرى في السابع عشر من أيلول القادم ؛ وذلك في سابقة مثيرة لم تشهدها إسرائيل من قبل.بعضنا فرحَ شماتةً بالرجل الذي لم يُخفِ تشاوفه على مواطني الدولة العرب واستعداءه المكشوف لهم والتحري......

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