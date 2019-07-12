جونا صبحي جميل - تقييم الكابينة الوزارية التاسعة لإقليم كوردستان العراق

2019/07/12 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جونا_صبحي_جميل بعد مرور أكثر من 9 أشهر على إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق في 30 أيلول الماضي تم تشكيل الكابينة التاسعة لإقليم كوردستان العراق في جلسة البرلمان المصادف 10 تموز 2019 ، من خلال تصويت 88 نائبا من الحاضرين لصالح تسمية مسرور البارزاني رئيسا للحكومة، كما صوت البرلمان على تسمية قوباد طالباني نائبا لرئيس الحكومة بعد حصوله على 73 صوتا من اصوات الحاضرين، فيما بلغ عدد وزراء الحكومة الجديدة 22 و......

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