2019/07/12 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يهاجم شركات التواصل الاجتماعي: "تحيز وتمييز" انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعي قبل انعقاد اجتماع "قمة التواصل الاجتماعي" التي ينظمها البيت الأبيض.وغرد الرئيس الأميركي على تويتر ضد شركات التواصل الاجتماعي والصحافة ومنافسيه الديمقراطيين، بينما وصف نفسه بأنه "يبدو عظيما وذكيا، وعبقرية حقيقية مستقرة".وقال دونالد ترامب إن "الموضوع الكبير" لقمة اليوم "سيكون انعدام الأمانة الهائل والتحيز والتمييز والقمع الذي تمارسه شركات معينة".ولم تتم دعوة غوغل وفيسبوك وتويتر إلى القمة، وفقا لما أكده ممثلو هذه الشركات.ولدى ترامب 61 مليون متابع على تويتر.وقد اتهم القائمين على موقع التواصل الشهير "بجعل الأمر صعب على الناس كي يتابعوه" و"أكثر صعوبة بالنسبة لي أن تصلني الرسالة". وأشار إلى أن الشركات ربما تعمل بصورة غير قانونية، ويتعين مقاضاتها من قبل هيئة الرقابة الأميركية المعنية.ودأب ترامب على انتقاد الصحافة.وكتب في تغريدة "الأنباء الكاذبة ليست هامة ولا قوية مثل وسائل التواصل الاجتماعي"، وتنبأ لهذه المنافذ الإعلامية "أن تتوقف عن العمل سريعا" عندما يترك موقعه في البيت الأبيض.وأكد أنه "حتى وسائل التواصل الاجتماعي ستتوقف عن العمل" إذا ما خسر في انتخابات الولاية الثانية عام 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يهاجم شركات التواصل الاجتماعي: "تحيز وتمييز") نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يهاجم شركات التواصل الاجتماعي: "تحيز وتمييز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).