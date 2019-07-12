2019/07/12 | 04:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحباط محاولة انقلاب من قبل عدد من الضباط.وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق جمال الدين عمر، في مؤتمر صحفي إن "المدبرين والمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، بلغ عددهم 12 ضابطا، منهم 7 بالخدمة، و5 أحيلوا على المعاش، و4 ضباط صف"، مشيرا إلى أنه "تم التحفظ عليهم".وأكد المجلس العسكري في السودان أنه "جاري القبض على المشاركين الآخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية".وأضاف: "باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق معهم، وسيتم تقديمهم للمحاكمة العاجلة".كما شدد على أن "القوات الأمنية حريصة على أمن الوطن والمواطن، وتحقيق التحول السياسي المنشود".وأشار عمر إلى أن المحاولة الانقلابية "جاءت في توقيت دقيق، لاستباق الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير".واستطرد قائلا: "رأينا حجم المخاطر والتهديدات التي تحاك ضد أمن وسلامة الوطن، بواسطة هذه المجموعة الرافضة لمطالب الشعب، لكن التنافس على حكم البلاد سيكون عبر صناديق الاقتراع، وليس بالانقلابات العسكرية التي تعطل عجلة التنمية والازدهار".واختتم رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي حديثه بالقول: "تعاهدكم القوات المسلحة، وأجهزة الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات، بالعمل سويا للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن، وندعو المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة المندسين".

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