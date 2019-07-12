2019/07/12 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأسد الملك" يلقى استقبالا مخيبا للآمال جاء استقبال النسخة الجديدة التي طال انتظارها من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "الأسد الملك" (ذا ليون كينغ) فاترا على غير المتوقع، بينما وصفه النقاد بأنه مبهر بصريا لكنه غير ممتع في طريقة تطويره للشخصيات والحبكة.ويستعرض الفيلم، وهو الأحدث في سلسلة النسخ الجديدة التي تنتجها ديزني لأفلام الرسوم المتحركة المحبوبة، تقنيات متطورة تمزج بين الواقع الافتراضي والحركة الحية والصور الرقمية لإضفاء طابع شديد الواقعية على الحيوانات والبيئة الأفريقية للفيلم.لكن آراء النقاد المبكرة وصفت الفيلم بوجه عام بأنه مخيب للآمال، رغم إقرار معظمهم بأنه سيبلي بلاء حسنا في شباك التذاكر حيث يتوقع بعض المحللين أن يحقق إيرادات في أول عطلة نهاية أسبوع تصل إلى 150 مليون دولار عندما يبدأ عرضه في أميركا الشمالية يوم 19 يوليو تموز.وكتب تود مكارثي من مجلة هوليوود ريبوتر "كل شيء هنا غير ممتع وخال من المجازفة ومحسوب بدقة بحيث يبدو مبسطا.لا توجد مفاجأة واحدة على مدار ساعتين".والنسخة الجديدة بطولة بيونسيه ودونالد غلوفر في دوري نالا وسيمبا.وهي إعادة لقطة بلقطة تقريبا لفيلم الرسوم المتحركة الذي صدر عام 1994 بما في ذلك الحوار الأصلي للفيلم وأغانيه الشهيرة.ويتساءل الناقد بيتر ديبروغ من مجلة فارايتي "يثير هذا سؤالا حتميا وهو ..لماذا كلفتم أنفسكم عناء القيام بذلك؟ ....الإجابة عن ذلك هي الدولارات".

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