أنغام تبهر جمهورها السعودي بلهجتها الخليجية

2019/07/12 | 05:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنغام تبهر جمهورها السعودي بلهجتها الخليجيةالرياض- أطلّت الفنانة المصرية أنغام بأناقة لافتة وأداء مبهر باللهجة الخليجية على جمهور السعودية الذي انتظرها بشغف كبير، في مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة في غرب المملكة، لتطربه بباقة من أجمل أغانيها التي شدَتْ بها خلال الحفل الذي نظمته شركة روتانا.وقدمت الفنانة المصرية مجموعة من أغانيها الخليجية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير مثل “لا تهجي” و”يوجعونك” و”وين تروح”.وأعربت أنغام خلال الحفل عن سعادتها بحفاوة الاستقبال التي لمستها في المملكة، وخاطبت جمهورها قائلة “أنا سعيدة بالحب الذي أحطتموني به من وقت دخولي المطار، حتى وقوفي أمامكم على هذا المسرح العظيم بهذا البلد الجميل بأهله، والذي أعطاني طاقة إيجابية كبيرة”.

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