ماكرون يزور العراق قريبا

2019/07/12 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت الرئاسة الفرنسية، امس الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، قد يزور العراق خلال الأشهر القريبة المقبلة....

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