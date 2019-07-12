مستخدما أدوات الدفع الإلكتروني.. العراق يحارب الفساد

2019/07/12 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع العراق بنشر أدوات الدفع الإلكتروني بعد تطوير البنى التحتية، بهدف محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في القطاع العام، بالإضافة إلى التخلص

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