باعتباره شخصية “مهمة”.. واشنطن تتراجع عن فرض عقوبات على ظريف

2019/07/12 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن الولايات المتحدة قررت عدم فرض عقوبات في المرحلة الراهنة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،

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