أكانكشا ميهتا - تدريس الجندر والعرق والجنسانية: تأملات في البيداغوجيا النسوية

2019/07/12 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أكانكشا_ميهتا التربية النسوية – الصف النسوي – هو مكان فيه شعور بالنضال، فيه اعتراف علني بوحدة النظرية والتطبيق، فيه نعمل سوية كأساتذة وطلاب للتغلّب على الغربة والعزلة التي أصبحت هي القاعدة في الجامعة المعاصرة، بل ينبغي أن يكون كذلك.الأهم من ذلك، على البيداغوجيا النسوية أن تشرك الطلاب في عملية تعلُّمية تجعل العالم "أكثر وليس أقل واقعية".ما معنى أن تكوني معلمة نسوية وأن تنخرطي في الممارسات البيداغوج......

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