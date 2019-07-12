رسمياً .. القوة الجوية يجدد الثقة في المدرب أوديشو للموسم المقبل

2019/07/12 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ..القوة الجوية يجدد الثقة في المدرب أوديشو للموسم المقبلجددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، ثقتها بالمدرب أيوب أديشو على رأس الملاك الفني لفريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.وذكر بيان لنادي الصقور ان "أدارة القوة الجوية حسمت كافة تفاصيل العقد مع المدرب أيوب اديشو، لقيادة الصقور في الموسم المقبل بعقد يمتد لموسم واحد".ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثاني بجدول الترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي الشرطة.

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