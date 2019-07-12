2019/07/12 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأرقام..عفتان يكشف عن اعلى موازنة سجلت في تاريخ العراق ويحدد الخلل بتوزيع الطاقة كشف وزير الكهرباء الأسبق، عضو لجنة الطاقة النيابية الحالي كريم عفتان، عن اعلى موازنة سجلت للوزارة في تاريخ العراق، فيما حدد مواضع الخلل بتوزيع الطاقة.وقال عفتان ان" وضع الطاقة في عام 2014 أفضل بكثير من وضعها الان، فاليوم لدينا انتاج جيد لكن هناك سوء في عملية النقل والتوزيع"، مبيناً انه" من المفترض ان يكون هناك تخطيط يكفل سد حاجة المدن والمناطق".وأضاف" الكهرباء هي العمود الفقري لجميع أوجه الحياة ولسنا مقتنعون بالأداء خاصة بعد تخصيص 10 ترليون كموازنة لوزارة الكهرباء في 2019"، عاداً إياه" التخصيص الأعلى لوزارة في تاريخ العراق".وتابع عفتان ان" الطاقة النيابية منحت وزير الكهرباء جميع المخصصات التي طلبها ولم يكن موفقاً حين انتقد النواب"، مشيرا الى ان" خلل توصيل الطاقة الى المواطنين بشكل جيد يكمن في تأهيل المحطات ولدينا ضائعات كبيرة".وأشار الى" وجود 21 الفاً و500 ميكا واط حالياً في الشبكة الوطنية للطاقة، بالإضافة الى 5 الاف ميغا واط تحت الانشاء بالإضافة الى، استيراد قرابة 500 ميكا واط من إقليم كردستان".واردف عفتان بالقول" يجب ان يكون الوزير قائداً ورئيس دولة في وزارته ولا يخضع للأحزاب، وليس من حقه ان يعلو صوته على النواب".وعن الخصخصة أوضح وزير الكهرباء الأسبق" انا مع الخصخصة ولكن بشكلها الصحيح وليس بطريقة ابتزاز المواطنين"، مختتماً" العراق يستورد الكهرباء بقيمة مليار دولار ويستورد غازا بقيمة الضعف".

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