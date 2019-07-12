غريزمان برشلوني بشرط جزائي 120 مليون يورو

2019/07/12 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات مهاجم منتخب فرنسا أنتوان غريزمان على مشارف اتمام عملية انتقاله إلى برشلونة الإسباني كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية وصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وبحسب "ال موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيدفع البند الجزائي في العقد الذي يربط غريزمان بفريقه أتلتيكو مدريد والمقدر بـ120 مليون يورو ويوقع عقدا مع المهاجم لمدة خمس سنوات.

وذهبت "ليكيب" إلى أبعد من ذلك، بالقول بأن الفريق الكاتالوني "قام بعملية التحويل المصرفي" وبأن المبلغ سيدخل حساب أتلتيكو الجمعة بعد إتمام الإجراءات الإدارية.

ولم يشارك غريزمان بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده، في تدريبات أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الحالي وقد ارتفع التوتر بين الناديين في ما يتعلق بعملية انتقاله.

وستكون عملية انتقال غريزمان أول صفقة كبرى لبرشلونة الذي اكتفى بإحراز بطولة الدوري الإسباني الموسم المنصرم في حين تعرض لهزيمة نكراء أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة بعد أن تقدم عليه إيابا على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكان غريزمان دافع عن ألوان ريال سوسييداد قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد عام 2014 وحيث يرتبط معه بعقد حتى 2023.

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