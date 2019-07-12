حدث في مثل هذا اليوم 12 تموز

2019/07/12 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يوليو أو 12 تموز أو 12 يوليه أو يوم 12 7 (اليوم الثاني عشر من الشهر السابع) هو اليوم الثالث والتسعون بعد المئة

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