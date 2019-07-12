اليد الممتدة إلى الله لاتعود فارغة

2019/07/12 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسبك التوكل على الله

كلما أحسنت نيتك

أحسن الله حالك

وكلما تمنيت الخير لغيرك

جاءك الخير من حيث لا تحتسب

بعض الدعوات الجميلة لا تستجاب في لحظتها

لكن الله

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