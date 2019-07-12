قطر تبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع العراق والمغرب

2019/07/12 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس أركان الجيش القطري، غانم بن شاهين الغانم، اجتماعات مع مسؤولين من العراق والمغرب بحث خلالها مسألة تعزيز علاقات بلاده العسكرية مع هاتين الدولت...

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