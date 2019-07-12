العراق وقطر يبحثان تطوير التعاون العسكري

2019/07/12 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عقد رئيس أركان الجيش القطري، غانم بن شاهين الغانم، اجتماعات مع مسؤولين من العراق والمغرب بحث خلالها مسألة تعزيز علاقات بلاده العسكرية مع هاتين الدولتين العربيتين.واجتمع الغانم أمس الخميس مع كل من قائد الدفاع الجوي العراقي، جبار عبيد كاظم الدراجي، ونائب قائد القوة الجوية العراقية، فلاح فارس الإزيرج، والوفد المرافق لهما، في […]

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