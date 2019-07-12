2019/07/12 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى موقع النعيم نيوز نسخة منه ان المجلس “ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، حيث استمع المجلس الى ايجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد الشراكة بين {شركة ناقلات النفط العراقية} و {الشركة العربية البحرية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس مكافحة الفساد يصدر قرارات وتوجيهات تتعلق بعقد شراكة نفطي واسترداد الأموال ومتابعة المطلوبين مع الأنتربول النعيم نيوز.

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