عمر سعلي - قضية معتقلي حراك الريف..أي فرص لحل مستدام ؟

2019/07/12 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_سعلي ورقة تقدير موقفشكلت الإحتجاجات الشعبية الواسعة المعروفة باسم حراك الريف نسبة لمنطقة الريف شمال المغرب محطة مهمة وحدثا استحق البحث ،إذ ظهر من خلالها الأداء العملي للدولة المغربية وأحزابها ،ومنحى المزاج السياسي العام في هذه المنطقة وطبيعة تعاطي الأطراف المعنية بها ، ذلك ما مكن من توقع مآلات وتداعيات هذا الحراك وآثارها الواقعة والمنظورة على شمال المغرب وغرب المتوسط.فلا تزال هذه الإحتج......

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