طلال الربيعي - هنري والون: ديالكتيكية علم النفس (3)

2019/07/12 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي اوردت في الحلقة السابقة ان فيلسوف العلم كارل بوبر يعتبر التحليل النفسي والماركسية علمين زائفين, وذلك لعدم امكانية تكذيب فرضياتهما.باعتقاد بوبر, ان التكذيب يرسم الحدود الفاصلة بين العلم (الحقيقي!) والعلم الزائف.يرجع تاريخ أقدم استخدام معروف لكلمة "العلوم الزائفة" إلى عام 1796 عندما أشار المؤرخ جيمس بيتيت أندرو إلى الكيمياء القديمة او الخيمياء بأنها "علم زائف وخيالي" لسعيها الى تحويل ا......

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