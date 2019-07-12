2019/07/12 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطلك يقدم نصيحة للحلبوسي وهذا رأيه بحكومة عبد المهدي قدم رئيس جبهة الحوار الوطني، صالح المطلك نصيحة لرئيس مجلس النواب، فيما عبر عن رأيه بحكومة عادل عبد المهدي.وقال المطلك حكومة عادل عبد المهدي الأكثر فساداً منذ العهد الملكي"، مشيراً الى ان" تحالف الاصلاح والإعمار انتهى بخروج السيد عمار الحكيم من رئاسته".وأضاف ان" رافع العيساوي سيعود قريباً اذا تم تسوية ملفه!"، مبينا ان" مشكلة وزارة التربية مع خميس الخنجر وليس مع المرشحين"، ناصحاً رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي" بعدم طرح نفسه زعيماً للسنة حتى لايثير حفيظة الاخرين".وأشار المطلك" اذا أندلع اشتباكاً بين امريكا وإيران فالعراق سينحاز إلـى إيران".

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