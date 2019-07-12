نفط ميسان يهزم الطلبة في الدوري الممتاز

2019/07/12 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط ميسان يهزم الطلبة في الدوري الممتازخسر فريق الطلبة بكرة القدم، ، من قبل نفط ميسان وبنتيجة 1-2، في لقاء الذي جرى على ملعب ميسان الاولمبي ضمن منافسات الجولة 36 بدوري الكرة الممتاز.وكانت الافضلية لنفط ميسان في الشوط الاول في الاستحواذ على الكرة من دون تهديد على المرمى وانتهاء الشوط الاول سلبيا .ودخل نفط ميسان الشوط الثاني مهاجما وبدأ هذا الشوط بهدف مشكوك بصحته جاء من حالة تسلل في الدقيقة 57 بواسطة وسام سعدون وبغفلة من دفاع الطلبة، وهدد الاخير مرمى نفط ميسان بعد دقيقة من تسجيل الهدف الميساني بتسديدة اخرجها المدافع من خط المرمى، وضاعف نفط ميسان النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 65 بإمضاء حسن حمود ليؤكد المضيف الافضلية في هذا الشوط، وقلص للطلبة النتيجة البديل محمد منعم في الدقيقة 77، لينتهي اللقاء ميساني 2-1.وبهذا الفوز ارتفع رصيد نفط ميسان الى النقطة 55 والمركز الخامس،فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 44 والمركز التاسع.

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