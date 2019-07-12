عودة تويتر للعمل جزئيا بعد انقطاع عالمي

2019/07/12 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قالت تويتر إن منصتها للتدوينات الصغيرة عادت للعمل بشكل جزئي بعد أن شهدت انقطاعا استمر لأكثر من ساعة على مستوى العالم.قال الرئيس التنفيذي جاك دورسي في تغريدة “كنا خارج الخدمة… والآن نعود ببطء.آسفون”.وذكرت الشركة إن العطل كان بسبب تغيير في النظام الداخلي، مضيفة أنها تعمل على حل المشكلة تماما.وكان موقع […]

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